طرد بيلينجهام في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. ماذا قال اللاعب للحكم؟

تعرض جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد للطرد بعد نهاية مباراتهم أمام فالنسيا والتي جمعت بينهما أمس السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاهما.

ونجح بيلينجهام في وضع الكرة في شباك فالنسيا بعد كرة عرضية ليضربها الإنجليزي رأسية في الشباك لكن لم يُحتسب الهدف بعدما أكد الحكم مانزانو أنه اطلق صافرته صفر قبلها، لينفجر لاعبو ريال مدريد غضبا ضده.

ذهب بيلينجهام غاضبا من قرار الحكم ليعترض عليه بشدة مبديا استياءه من عدم احتساب الهدف، ليقرر الحكم مانزانو طرده رغم نهاية المباراة.

ماذا قال بيلينجهام للحكم

كشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن ما قاله بيلينجهام للحكم حيث قال: اللعنة أنه هدف، الكرة كانت في الهواء، ما هذا بحق الجحيم".

وانتهى اللقاء بين ريال مدريد و فالنسيا بهدفين لكلاهما، ليرفع الملكي رصيده 66 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.