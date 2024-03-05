الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عبدالحليم علام يضع حجر الأساس لنادي المحامين النهري بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

وضع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء حجر الأساس لنادي المحامين النهري بأسيوط، بحضور نقباء شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلسي الفرعيتين.


وأكد نقيب المحامين، أن مسألة أندية المحامينِ باتت ضرورة ملحة وذلك في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للمحامين وأسرهم.

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