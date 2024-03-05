تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لاتسيو اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني توماس توخيل على تشكيل بايرن ميونخ الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد لاتسيو على ملعب أليانز أرينا في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: رافائيل جيريرو - كيم مين جايء - ماتياس دي ليخت - جوشوا كيميتش

الوسط: ليون جوريتسكا - بافلوفيتش - جمال موسيالا

الهجوم: ماتياس تيل - ليروي ساني - هاري كين

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو على العملاق البافاري بهدف دون رد والتي أقيمت على ملعبه الأوليمبيكو، وجاء الهدف بأقدام النجم إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.