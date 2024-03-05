بايرن ميونخ في مواجهة صعبة أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

ينتظر بايرن ميونخ مواجهة صعبة أمام لاتسيو في إياب ثمن نهائي دوي أبطال أوروبا، حيث يتعين على العملاق البافاري تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المسابقة القارية.

وكان بايرن ميونخ قد تلقى خسارة أمام لاتسيو في ذهاب ثمن النهائي ببطولة أوروبا بهدف، والتي أقيمت الشهر الماضي بروما، لتستمر معاناة بايرن ميونخ في المسابقات المختلفة.

ويبحث بايرن ميونخ عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب خاصة وأن دوري أبطال أوروبا تمثل الفرصة الأخيرة له لحصد لقب هذا الموسم، حيث يواجه صعوبات على المستوى المحلية بتواجده في المركز الثاني بالدوري الألماني بفارق عشر نقاط خلف باير ليفركوزن، كما أنه خرج من بطولة كأس ألمانيا من الأدوار الأولى.

وكان بايرن ميونخ قد صعد لدور الـ16 كمتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة. ويسعى بايرن للوصول لدور الثمانية للمرة الثالثة على التوالي.

وسيواجه بايرن ميونخ صعوبة أمام لاتسيو لاسيما وأن المنافس الإيطالي يتطلع للصعود لدور الثمانية للمرة الأولى في آخر عقدين من الزمن، ويعول في ذلك على فوزه في مباراة الذهاب، وتألقه في دور المجموعات حيث كان قد احتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين