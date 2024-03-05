البورصة تواصل الصعود وتربح 27.3 مليار جنيه بمستهل التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء موجة صعودها مدعومة بمشتريات المستثمرين.
ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 27.3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 2.105.9 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 30888 نقطة.
صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%.
صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1%.