ضبط 100 ألف عبوة دواء ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بفاقوس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس والتفتيش الصيدلي وهيئة الدواء بالشرقية، وذلك بناءاً على معلومات واردة إلى مديرية التموين، والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخازن غير المرخصة بناحية مركز فاقوس، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وتوجهت الحملة مفاجئة للمخزن المشكو في حقه، وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والكريمات والتي تقدر بحوالي 100000 عبوه من الأدوية المختلفه، ومستحضرات التجميل غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وبالتفتيش تبين أن المخزن غير حاصل على موافقة هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، ومخالفاً للإشتراطات الصحية طبقاً لما جاء بتقرير هيئة الدواء المصرية.

وتم مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر رقم 4331 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد صاحب المخزن المخالف، وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.