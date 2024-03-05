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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وصول ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,410 قتيل منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ151، والتي جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف يوم السابع مع أكتوبر الماضي.

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وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن سقوط 30,410 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى 71,700، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.


وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تكرر استهداف الساعين للحصول على مساعدات كلما وصلت شاحنات، مؤكدا أن إسرائيل تتعمد لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات لخلق حالة من الفوضى.


فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن خوضاشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

 

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد:

-كان ينبغي على غانتس أن يترك الحكومة فقد أعاد نتنياهو إلى الحياة.

- كان من الممكن أن تكون هناك حكومة مختلفة وأفضل بكثير منذ شهرين لو لم يدخل حزب غانتس الحكومة الحالية.

 

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