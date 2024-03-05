تراجع أسعار النفط اليوم.. البرميل يسجل 82.77 دولار

لليوم الثاني على التوالي تتراجع أسعار النفط وانخفضت اليوم العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 3 سنتات، لتصل إلى 82.77 دولار للبرميل.

ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد تراجعت أسعار النفط بسبب استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، إلى 78.63 دولار، وتعهدت الصين بتحويل نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة، وحددت هدفًا لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي 5% على غرار هدف العام الماضي.

كما أكدت على التزامها بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.