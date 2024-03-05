إقبال تاريخي على سحب بيتكوين من البورصات

عادت العملات الرقمية المشفرة للصدارة مرة أخرى، حيث شهدت ارتفاعًا خلال اليوم وعلى رأسها البيتكوين والذي صعد مع التداول الصباحي بنسبة 6.72% إلى 67.723 ألف دولار.

وشهدت عملة البيتكوين ارتفاعا ملحوظا، حيث تسجل عمليات سحب البيتكوين من البورصات أسرع معدل منذ سنوات، والتي تشير إلى منافسة شديدة على تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) لحركة سعر بيتكوين.

ووفق آخر تحديث لـ"كوين تليجراف"، عبر منصة "إكس" في 3 مارس الماضي، أشار جيمس فان ستراتن، محلل البحوث والبيانات في شركة "كريبتو سليت" (Crypto Slate)، إلى أن عمليات سحب بيتكوين بلغت مليارات الدولارات بالتزامن مع الصعود القياسي لأسعار العملة.

وبالرغم من احتمالية أن يكون المستثمرون الرئيسيون لم يعودوا بقوة إلى عالم العملات المشفرة، ولكن في الخلفية، تستمر بورصات البيتكوين في استنزاف احتياطياتها من العملة المشفرة، بالتزامن مع ما تظهره الأرقام الخاصة حول ما تشهده سوق بيتكوين من تكوين كيانات جديدة تنضم إليها حاليا.

فيما صعد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بنسبة 6.72% إلى 67.723 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.33 تريليون دولار.

وصعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 70.68 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأسبوع الأخير، أضافت عملة بيتكوين نحو 21.77% من قيمتها.

وارتفع اليوم سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 6.62% إلى 3714 دولاراً.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.79% إلى 427 دولارات.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 3.13% ليبلغ 0.7691 دولار.

وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 16.52% ليصل إلى مستوى 0.183132 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.97% ليسجل 0.64482 دولار.