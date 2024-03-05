استقرار أسعار الذهب في بدء تعاملات اليوم

يهتم الكثيرون بالاطلاع على أسعار الذهب بشكل شبه يومي سواء المستثمرين ورجال الأعمال أو راغبي الشراء والبيع الفترة المقبلة.

فيما شهدت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا بسوق الصاغة في مصر، عقب ارتفاعه الأخير بقيمة 150 جنيهًا.

أسعار بيع الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل لـ3235 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 2830 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 2426 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1887 جنيها للبيع.

سعر شراء الذهب من المستهلك

فيما جاءت أسعار شراء الذهب من المستهلك اليوم كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3171 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2775 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2378 جنيها.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1850 جنيها.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات اليوم 22640 جنيها، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك حوالي 22200 جنيه.