الغيابات تضرب اتحاد جدة قبل مواجهة الهلال في بطولة آسيا

يعاني فريق اتحاد جدة من عدد من الغيابات بين صفوفه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب المملكة أرينا.



ويفقد اتحاد جدة 9 لاعبين في مواجهة الهلال المقررة مساء غدا الثلاثاء وهم البرازيلي لويس فيليبي والبرتغالي جوتا والفرنسي كريم بنزيما وحامد الغامدي وأحمد الغامدي ومهند الشنقيطي وعوض الناشري وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود بسبب الإصابات المختلفة.

واستقر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو استدعاء الخماسي الأجنبي فابينيو ونجولو كانتي ورومارينيو وأحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله، لتدعيم صفوف الاتحاد في مواجهة الهلال.

وكان الاتحاد قد خسر من الهلال بثلاثية مقابل هدف، الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.



ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الهلال والاتحاد، الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.