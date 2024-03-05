قطع المياه 10 ساعات عن بعض قرى أطفيح بالجيزة.. اعرف المواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن أن قرى أطفيح "الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشأة سليمان" تشهد اليوم الأربعاء، انقطاعًا لمياه الشرب لمدة 10 ساعات، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الموافق 6/ 3/ 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى حدوث تسرب بخط مياه قطر 600 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن تلك القرى؛ لإنهاء أعمال الإصلاح.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



