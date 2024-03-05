ظلم حيًا وميتًا.. ناقد فني: حلمي بكر كنز لا يقل عن عظماء الموسيقى

قال الكاتب الصحفي محمد حبوشة، الناقد الفني إن الموسيقار الراحل حلمي بكر ترك تراثا كبيرا من الأعمال المهمة، مشيرا إلى أنه كان يجب التركيز على أعمال حلمي بكر بشكل أكبر.

وأضاف محمد حبوشة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الموسيقار حلمي بكر ظلم حيا وميتا، وكان يطلق عليه ناقد موسيقي لكنه كان موسيقار كبير.

حلمي بكر كنز لا يقل عن عظماء الموسيقي المصرية



وتابع الناقد الفني أن الموسيقار حلمي بكر كنز لا يقل عن عظماء الموسيقي المصرية، مشيرا إلى أن هذا الرجل لم يكن شخصا عاديا وله فلسفة خاصة في التعامل مع اللحن والموسيقى.

وروى الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي والمقرب من الموسيقار الراحل حلمي بكر تفاصيل لقائه مع الراحل، قائلا: "قابلته ذات يوم وسألته عما فعله في الدنيا وما العمل الذي سيقدمه لله عند لقائه؟ كنت أحاول استفزازه بأن أغنية “على اللي جرى من مراسيلك” لن تأخذه إلى الجنة".

وفي حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، رد الدكتور محمد علي على سؤال عزة مصطفى حول ما إذا كان الفن حرامًا أم لا، فقال: "الفن الحرام هو هذا الفن التشكيلي ومسلسلات رأفت الهجان وعمر بن عبد العزيز".

ويقول الدكتور محمد علي: إن المرحوم حلمي بكر عانى في حياته ولم يستطع مراجعة المقامات بسبب مشاكل مع إحدى زوجاته التي كانت تهينه وتضربه وتسيء إليه وتجلب عائلتها من أجل الاعتداء والتنمر عليه.

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.