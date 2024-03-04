مقرب من حلمي بكر: الموسيقار عانى في حياته وأرملته كانت تضربه هي وعائلتها

روى الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي والمقرب من الموسيقار الراحل حلمي بكر تفاصيل لقائه مع الراحل، قائلا: "قابلته ذات يوم وسألته عما فعله في الدنيا وما العمل الذي سيقدمه لله عند لقائه؟ كنت أحاول استفزازه بأن أغنية “على اللي جرى من مراسيلك” لن تأخذه إلى الجنة".

وفي حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، رد الدكتور محمد علي على سؤال عزة مصطفى حول ما إذا كان الفن حرامًا أم لا، فقال: "الفن الحرام هو هذا الفن التشكيلي ومسلسلات رأفت الهجان وعمر بن عبد العزيز".

ويقول الدكتور محمد علي: إن المرحوم حلمي بكر عانى في حياته ولم يستطع مراجعة المقامات بسبب مشاكل مع إحدى زوجاته التي كانت تهينه وتضربه وتسيء إليه وتجلب عائلتها من أجل الاعتداء والتنمر عليه.

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.