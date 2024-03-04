فرحة أخويا رونالدو.. زفاف جورجينا وكريستيانو يثير سخرية المصريين والجمهور "استعجلتوا أوي"

ساعات قليلة وينتظر الملايين حول العالم، من وضع النهاية المناسبة لأشهر قصة حب في تاريخ الوسط الرياضي، بين لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد ارتباط استمر لسنوات وأسفر عنه 3 أطفال، مما جعلهما من أشهر الثنائيات في العالم، خاصة بعد العديد من المواقف الصعبة الذي شاهدوها معًا ومساندة بعضهم دائمًا.

جورجينا وكريستيانو

جورجينا رودريجز تثير الجدل.. هل ستتزوج كريستيانو بعد علاقة حب طويلة

أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حالة من الجدل والأثارة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشرت عبر خاصة "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، دعوة إلى حفل زفاف حملت اسمها واسم كريستيانو رونالدو، وجاءت في الدعوة تاريخ الحفل الذي من المقرر إقامته غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ 7 بتوقيت السعودية.

جورجينا وكريستيانو

وبعد نشر الصورة بدقائق، تسببت جورجينا في حالة من الغموض جعلت الملايين حول العالم، يتسائلون ما إذا كانت الدعوة بخصوص حفل زفافها على كريستيانوغير مدركين سبب عدم إعلانها ذلك بشكل كامل، وسط ترقب الجماهير الموعد الذي حددته صديقته جورجينا، للتأكد مما إذا كان بالفعل موعد حفل زفافهما أم لا.

رواد السوشيال ميديا يحتفلون بدعوة حفل زفاف جورجينا وكريستيانو

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوة حفل الزفاف التي نشرتها جورجينا عبر حسابها على إنستجرام، وسرعان ما تصدر اسم كريستيانو وصديقته محركات بحث جوجل كما تصر هشتاج بعنوان "الفرحة المنتظرة" و" جورجينا وكريستيانو" على موقع "إكس" تويتر سابقًا.

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

ولم يسلم جورجينا وكريستيانو من التعليقات الساخرة من قبل الشعب المصري، المعروف بخفة الدم وأخذ الأمور بمحط الضحك وجاءت التعليقات كالأتي، " الفرحه المنتظره فرحه رونالدو و جورجينا"، " الفرحة المنتظرة.. واخيراااااااا مبروك مبروك مبروك CR7"، " غدًا حفل زفاف اخويا وحبيبي الكابتن كريستيانو رونالدو علي الانسه الكريمه چورچينا الدعوة عامة والعاقبـة عندكم في المسـرات فرحة الدون أنت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك"، " ابن الحلال بيعافر وبنت الأصول بتستنى فرح الاستاذ كريستيانو و الانسة G"، " اظن استعجلوه اوي مفروض يستناه شويه لما يفهموه بعض"، " ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي الحلال مينفعش غير بعد الولد السادس"، " بعد 5 ماشاء الله تبارك الله".

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو

جورجينا وكريستيانو