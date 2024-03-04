دعوة فرح.. جورجينا تثير حيرة الجمهور بزواجها من كريستيانو وموعد اعتزاله

أثارت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيرة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتزيد الشكوك حول حقيقة زواجهما.



جورجينا تحير متابعيها بحقيقة زواجها من كريستيانو

ونشرت عبر الحالة الخاصة بها صورة لما بدا أنها دعوة زواج، ووضعت جورجينا صورة قلب على بطاقة دعوة وتحتها اسمها بالكامل، دون وضع اسم رونالدو، مع كتابة تاريخ يوم غدًا الثلاثاء 5 مارس عام 2024، وكان الموعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.





دعوة زواج جورجينا ورونالدو

ولم تؤكد جورجينا نبأ الزواج، لتطلق العنان لظنون جمهورهم حول العالم بحقيقة زواجهما، غير مدركين سبب عدم إعلانها ذلك بشكل كامل وواضح.

وينتظر معجبيهم في جميع أنحاء العالم صدور أي بيانات آخرى تؤكد زواجهما.

جورجينا من أسبوع الموضة



جورجينا تتألق بفستان يحمل إسم رونالدو في أسبوع الموضة

وظهرت جورجينا في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي، وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر يحمل إسمه ورقم "7" أي رقم قميص رونالدو.

وبعد 48 ساعة على الجدل الذي أحدثه ظهور عارضة الأزياء الإسبانية الشهيرة بهذا الفستان، قررت جورجينا إثارة حالة جديدة من الجدل.

وتلقت جورجينيا سؤالاً عن موعد تعليق كريستيانو رونالدو لحذائه، أجابت: "عام وينتهي كل شيء"، لكنها أدركت أن هذا التصريح سيثير الكثير من الجدل حول الدون، ومن هنا تراجعت، وبمرور ثوانٍ معدودة قامت بتغيير إجابتها في هذ الصدد قائلة: "ربما بعد عامين، لا أعلم!".