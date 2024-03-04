عاجل
القاهرة الإخبارية: انتهاء اليوم الثاني من مباحثات التهدئة بغزة واستئنافها باكرا
الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غضب علاء نبيل ومحمد يوسف بسبب دعوات نهائي كأس مصر

علاء نبيل
علاء نبيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري ومحمد يوسف مساعد المدير الفني، بسبب عدم سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لحضور نهائي كأس مصر.

إقرأ أيضًا..

txt

كواليس اختيار حكم نهائي كأس مصر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي أصحاب مناصب رسمية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن تم تجاهل منحهم أي دعوات لحضور نهائي الكأس، رغم تواجد 25 دعوة تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "نبيل ويوسف حاولوا التواصل مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ولكن لم يتم الرد عليهم وتجاهل اتصالاتهم، والغضب منهما لم يأتي بسبب عدم السفر تحديدًا ولكن بسبب عدم وجود أي تقدير لهم".

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الجزائر اليوم أهم مباريات اليوم

حسام المندوة يصل الإمارات لحضور مباراة الزمالك وام صلال ببطولة الوحدة الودية

ضياء السيد: اتحاد الكرة يعيش حالة تخبط ولغط وأثق في قدرات منتخب مصر بالتأهل

أمير هشام: ما يحدث في اتحاد الكرة وموقف صلاح قمة العبث والتهريج

كريم عادل: ترشح المندوه من البداية خطأ ولم أحسم مشاركتي في الانتخابات

مايا دياب تنفجر غضبًا بسبب ياسمين عبد العزيز والعوضي: عيب تدخلوا غرف نوم الفنانين

خلافات أثناء التصوير.. كواليس جديدة عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي (فيديو)

خروج فادي خفاجة من المستشفي بعد تعرضه لحادث سير
الجريدة الورقية