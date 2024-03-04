غضب علاء نبيل ومحمد يوسف بسبب دعوات نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري ومحمد يوسف مساعد المدير الفني، بسبب عدم سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لحضور نهائي كأس مصر.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي أصحاب مناصب رسمية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن تم تجاهل منحهم أي دعوات لحضور نهائي الكأس، رغم تواجد 25 دعوة تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "نبيل ويوسف حاولوا التواصل مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ولكن لم يتم الرد عليهم وتجاهل اتصالاتهم، والغضب منهما لم يأتي بسبب عدم السفر تحديدًا ولكن بسبب عدم وجود أي تقدير لهم".