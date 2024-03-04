كواليس اختيار حكم نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، كواليس صادمة حول اختيارات حكم مباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

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وستقام مباراة الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ كأس مصر.

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن الحكم المتفق عليه من جانب اتحاد الكرة من قبل أمم إفريقيا 2023 الماضية، هو أحمد الغندور والجميع يعلم بذلك.

وأضاف، لأسباب غير معلنة، استبعدت لجنة التحكيم المصري برئاسة البرتغالي بيريرا، الحكم أحمد الغندور، وتم الاتفاق مع الدولي محمد معروف، ليدير مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

وتابع، ولأن «ربنا اسمه العدل» قرر تركي أل الشيخ، اسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، بعدما وصلت له بعض المعلومات، بأن الجماهير المصرية والناديين متخوفين من التحكيم.

وأكمل، تركي أل الشيخ لم يمانع من استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لخروج المباراة بالشكل اللائق.