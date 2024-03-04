محافظ القاهرة: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة إن هناك جولات علي مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية علي المتابعة مع محافظ القاهرة لجهود المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وكذا تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من إلتزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار .

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالاضافة إلى ٧٤ منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين لافتاً إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي توجيهاته لرؤساء الاحياء في أعمال المرحلة الثانية للموجة ال٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، مؤكداً على أن المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتم اللقاء بمتابعة وزير التنمية المحلية جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى عدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.