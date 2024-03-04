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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد ٥٠ ألف طن سكر

الهيئة العامة للسلع
الهيئة العامة للسلع التموينية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وهى الجهة المستلمة، لم تذكر الهيئة المنشأ بل سمحت بالتوريد دون التقييد بمناشئ معينة.
 

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وذكرت الهيئة أن فترة وصول الشحنة  من 15 – 30 أبريل و/أو  من 1 – 15 مايو 2024
   وذلك بالسداد : At Sight  
تقدم أسعار العروض على أساس CIF  بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية أما باقي الشروط فطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

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