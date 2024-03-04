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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب شيفيلد بخماسية مذلة في الشوط الأول

مباراة شيفيلد وآرسنال
مباراة شيفيلد وآرسنال

أنهى فريق آرسنال الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام شيفيلد يونايتد متقدماً بخمسة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

بدأ آرسنال المباراة بقوة وفرض سيطرته تماماً على ملعب اللقاء أمام إستسلام واضح من مضيفه شيفيلد.

تقدم مارتن أوديجارد بهدف مبكر لآرسنال منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يضاعف الجانرز النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق النيران الصديقة بعدما أحرز جايدن بوجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13.

واصل آرسنال ضغطه الهجومي الكاسح بعد الهدفين المبكرين بحثاً عن إضافة المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 15 سجل مارتينيللي ثالث اهداف آرسنال قبل أن يحرز الدولي الألماني كاي هافيرتز رابع الأهداف.

وسجل لاعب الوسط ديكلان رايس الهدف الخامس للجانرز في الدقيقة 39 لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 5-0.

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