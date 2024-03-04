أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التشكيل الأساسي للمدفعجية استعدادا لمواجهة شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ويلعب آرسنال المباراة بتشكيل مكون من..
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ياكوب كيفيور
في خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد
في خط الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي
ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة ، فيما يتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 13 نقطة.