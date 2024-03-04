تربية نوعية جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة في القليوبية

انطلقت القافلة التنموية الشاملة التى نظمتها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلويبة، والدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وتحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

قافلة جامعة عين شمس

وتضمنت قافلة جامعة عين شمس خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى منها الرمد، والباطنة، وطب الأسنان والجلدية، وأطفال، والأنف والأذن، مع تقديم الأدوية اللازمة لهم.

كما تضمنت حملة كساء وتوزيع أكثر من 1200 قطعة ملابس، وتوزيع أكثر من 300 كرتونة غذائية، لأهالي القرية.

كذلك تم تقديم ورش فنية لعمل وكيفية طباعة المنسوجات على الملابس وتسليم هذه الملابس لأطفال القرية.

وفي الإطار ذاته أقامت وحدة محو الأمية بتحديد مستوى وعمل استكتاب لأكثر من 50 سيدة من أهالي القريتين بالتعاون مع هيئة العامة لتعليم الكبار بالجامعة، كما تم عمل بعض الندوات والأنشطة التوعوية لأهالي القريةبالإضافة إلى تقديم ورشة عمل على التغذية وكيفية الاستفادة منها وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد الكلية وأستاذ التغذية وعلوم الأطعمة.

