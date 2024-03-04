الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 35ر6 نقاط ليبلغ مستوى 51ر7432 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر205 ملايين سهم عبر 12954 صفقة نقدية بقيمة 6ر46 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 91ر10 نقاط ليبلغ 09ر6079 نقطة بنسبة انخفاض 18ر0 % من خلال تداول 3ر104 ملايين سهم عبر 5936 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 44ر5 نقاط ليبلغ مستوى 26ر8150 نقطة بنسبة انخفاض 07ر0 % من خلال تداول 6ر101 مليون سهم عبر 7018 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 71ر30 نقطة ليبلغ 56ر5932 نقطة بنسبة انخفاض 51ر0 % من خلال تداول 3ر75 مليون سهم عبر 4023 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 ملايين دينار كويتي.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 مارس، على ارتفاع بنسبة 0.18%، عند مستوى 2468.90 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2593 صفقة.