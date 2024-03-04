اتحاد كأس الخليج العربي يتفقد استعدادات الكويت لاحتضان "خليجي 26"

زار وفد من اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الكويت للاطلاع على جاهزيتها لاستضافة بطولة "خليجي 26"، في ديسمبر المقبل.



وتفقد الوفد برئاسة الأمين العام للاتحاد أحمد الرميحي المنشآت الرياضية في الكويت، وزار ملعب جابر المبارك في نادي الصليبيخات برفقة مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعدد من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وفي مايو الماضي، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26" في ديسمبر 2024، حيث تحتضن ملاعب الكويت التي يتصدر منتخبها قائمة الفائزين بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، البطولة للمرة الخامسة في تاريخها.