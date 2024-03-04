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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتحاد كأس الخليج العربي يتفقد استعدادات الكويت لاحتضان "خليجي 26"

لجنة كأس الخليج العربي
لجنة كأس الخليج العربي

زار وفد من اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الكويت للاطلاع على جاهزيتها لاستضافة بطولة "خليجي 26"، في ديسمبر المقبل.


وتفقد الوفد برئاسة الأمين العام للاتحاد أحمد الرميحي المنشآت الرياضية في الكويت، وزار ملعب جابر المبارك في نادي الصليبيخات برفقة مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعدد من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم.


وفي مايو الماضي، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26" في ديسمبر 2024، حيث تحتضن ملاعب الكويت التي يتصدر منتخبها قائمة الفائزين بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، البطولة للمرة الخامسة في تاريخها.

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