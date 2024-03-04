عاجل
شكري يستقبل القائم بأعمال وزير خارجية الصومال غدًا
الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سفيان رحيمي يمنح العين أفضلية أمام النصر بالشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام النصر السعودي متقدما بهدف في المواجهة التي تقام بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

txt

مدرب اتحاد جدة: الهلال ليس الأقوى في آسيا

سجل سفيان رحيمي هدف العين في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول وأشعل أحداث المباراة.

وكان العين قد سجل هدفا بتوقيع روميرو جامارا في الدقيقة 29 ولكن حكم المباراة ألغاه.

تشكيل النصر أمام العين الاماراتي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ عبدالمجيد الصليهم ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو  ــ أيمن يحيى.

تشكيل العين أمام النصر

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، كوامي، خالد الهاشمي، بندر محمد

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، محمد عباس

خط الهجوم: ماتياس، سفيان رحيمي، كاكاو

الجريدة الورقية