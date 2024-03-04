سفيان رحيمي يمنح العين أفضلية أمام النصر بالشوط الأول

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام النصر السعودي متقدما بهدف في المواجهة التي تقام بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل سفيان رحيمي هدف العين في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول وأشعل أحداث المباراة.

وكان العين قد سجل هدفا بتوقيع روميرو جامارا في الدقيقة 29 ولكن حكم المباراة ألغاه.

تشكيل النصر أمام العين الاماراتي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ عبدالمجيد الصليهم ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو ــ أيمن يحيى.

تشكيل العين أمام النصر

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، كوامي، خالد الهاشمي، بندر محمد

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، محمد عباس

خط الهجوم: ماتياس، سفيان رحيمي، كاكاو