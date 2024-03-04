مدرب اتحاد جدة: الهلال ليس الأقوى في آسيا

قلل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، من الهلال السعودي قبل لمواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

ويتجدد اللقاء بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة مساء الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب المملكة أرينا.

وقال مارسيلو جاياردو، في المؤتمر الصحفي:” قلت في وقت سابق أن الهلال أفضل فريق في السعودية لكن لم أذكر في آسيا، والاحصائيات تثبت أنه فريق قوي وهذا لا يعني أننا غير جاهزون ومتحمسون لخوض اللقاء ولدي لاعبين متعطشين للفوز”.

وأضاف” الأمور التكتيكية لها علاقة بنوعية اللاعبين الذين يخوضون اللقاء وتحليلي نقاط قوة وضعف كل مناس وأركز على الاستفادة من نقاط القوة في فريقي واللاعبون كانت استجابتهم لي بالفترة الماضية قوة للغاية”.

وأتم تصريحاته ” تنتظرنا مباراة قوية ضد الهلال ذات تنافسية عالية وسنحاول الاستفادة من الأخطاء التي حدثت منا في اللقاء الماضي”.

وكان الاتحاد خسر من الهلال بثلاثية مقابل هدف، يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.