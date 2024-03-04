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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية: نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات التي تربط بين مصر وهولندا على ارضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة، من خلال الإسهام في جهود مصر التنموية والتنسيق السياسي بين البلدين على أعلى مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي.

 

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وقال شكري  خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، والذي بثته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن هناك مساهمة الشركات الهولندية في كثير من مشروعات القومية الهامة في مجالات حيوية من بينها إدارة المياة والزراعة.
 

وأشار إلى  أنه تم تناول خلال المباحثات مجالات التعاون الواعدة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن هناك بين مصر وهولندا تنسيق سياسي ودعم متبادل في المنظمات الدولية.
 

وشدد شكري  على أنه يتطلع في الاستمرار ومزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا، مشيرا إلى أنه التقى مع نظيرته الهولندية في لقاءات عديدة وكان الحوار دائمًا ما يكون متسم بالتوافق في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية، موجها الشكر  لوزيرة خارجية هولندا على جهودها في دعم العلاقات، موضحًا أنه يتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة المشتركة من العلاقات المصرية الهولندية.

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