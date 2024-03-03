سامح شكري: حرب غزة كشفت عجز المجتمع الدولي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن حرب غزة كشفت عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووضع حد لسياسة التجويع والحصار المفروضة على غزة.

وأوضح “شكري”، خلال تصريحات عبر شاشة “اكسترا نيوز”، أن المجتمع الدولي غير قادر على التصدي لمخططات التهجير القسري لسكان القطاع، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية من الحروب والحلول الأمنية، مؤكدا أن المنطقة لن تتقدم بمزيد من الحروب والدماء والعنف والتطرف، ولن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بالانتقال إلى مسار حل سياسي للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967.

ونوه بأن الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، محذّرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيتسبب في اضطربات إقليمية تتوسع على نحو مستمر.