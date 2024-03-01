سامح شكري: لا بد من وقف دائم لإطلاق النار في غزة قبل رمضان

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه عندما نتحدث عن وقف الهجمات على المدنيين بقطاع غزة، فهي مسألة حساسة للغاية لمصر، ويتم من أجل ذلك عمل مباحثات منذ فترة طويلة.

وقال “ شكري” في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن مناطق الاشتباكات تشهد مأساة يجب وقفها في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول إلى وقف دائم للنار.

وأشار إلى أنه إن لم يتم وقف غطلاق دائم للنار في أقرب وقت ممكن، فقد تتحول الأزمة في غزة إلى مآس أخرى على مستويات مختلفة ونعرض العديد من المقترحات مع نظرائنا في قطر وأمريكيا ونتباحث معهم من أجل وقف الهجمات وخصوصا أن هذا سيخدم اخوتنا الفلسطينيين والوقت يضغط علينا.

وواصل شكري أن : «شهر رمضان على الأبواب ونحن نسعى لوقف إطلاق النار قبل دخول شهر رمضان وإلا فالنتائج ستكون أسوأ بكثير والوضع سيتفاقم وإن البعض يتحدث عن عقوبات وبالضفة الغربية ثمة نقاشات وحديث عن أزمات عدة».

وفي سياق متصل، أكدت حركة أنصار الله، أن العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الجمعة تحت عنوان مسيرات "لستم وحدكم صامدون مع غزة" المليونية، إنها مستمرة في التعبئة والحشد إلى مراكز التدريب شعبيا ورسميا وإعداد العدة والجهوزية العالية

في السطور التالية أبرز ما جاء في البيان:

- نؤكد استمرار الفعاليات والأنشطة والخروج الجماهيري المليوني في المسيرات والمظاهرات نصرة للشعب الفلسطيني

- نؤكد استمرارنا في التعبئة والحشد إلى مراكز التدريب شعبيا ورسميا وإعداد العدة والجهوزية العالية لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

- نستنكر الموقف المتخاذل لكثير من الأنظمة العربية والمتواطئ مع العدو الصهيوني ونستنكر الخنوع العجيب للأمريكي