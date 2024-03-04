جاسكو تنقل 68 مليار متر مكعب غاز طبيعي غالبيتها للكهرباء

في اعتماد نتائج أعمال 2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول نابعة من رؤية مصر 2030 وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تغطى كافة أنحاء مصر والتى يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الإستيعابية لها بصورة منتظمة.. جاء ذلك على هامش إنعقاد الجمعيه العموميه لشركة جاسكو للعام المالى 2023.

وخلال الجمعية أستعرض المهندس ياسر صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو - نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتى أظهرت حرص الشركة على تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر2030 ، ومن هذا المنطلق أخذت جاسكو خطوات جادة للتحول الرقمي بإستخدام تطبيقات شركة (SAP) العالمية مما يتيح توافق الإجراءات والعمليات المعمول بها في الشركة مع المعايير العالمية في صناعه الغاز حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية عام 2024.

وأضاف إن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 بلغ 68 مليار متر مكعب حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.

كما أوضح التطور الذي تم في تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعى ، وإلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين باجمالى سعة 18 مليون متر مكعب فى اليوم مع وحدتى ORC لتوليد الكهرباء ذاتياً بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع ومخطط الإنتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.

و أشار إلى حرص الشركة على تنفيذ مشروعات التوسع ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية لمشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 167 كم قطر 42 بوصة وتدفيع الغاز بالخط ، وإستكمال مشروع إزدواج خط عبر سيناء ٣٦ بوصة ومخطط الانتهاء في أبريل 2024 كما إنه جارى إستكمال مشروع خط السليمانية / شمال الجيزة قطر 42 بوصة و مشروع خطوط تغذية الفيوم الجديدة ومدينة أطسا وتدعيم الفيوم القديمة بإجمالى أطوال 40 كم ، وكذلك خط التغذية البديلة لمنازل شـــــربين ، ليصل أجمالى أطوال الخطـــــوط الرئيســــــية للشــبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2023 إلى 8264 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم . كما تم تنفيذ المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 10 مستهلكين بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.

وأوضح أن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط PIMCOE التابع لشركة جاسكو قام بفحص حوالي 240 كم من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام ، كما تم فحص مجموعة أخرى من الخطوط المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 925 كم من خطـــوط الغاز و الخام و المنتجات.

وأوضح أن الشبكة يدعم تشغيلها 13 منطقة تشغيلية بالإضافة إلى محطة ضواغط دهشور بالتنسيق الدائم مع مركز التحكم القومى NATA بالمركز الرئيسى بالتجمع الخامس ومركز تحكم تبادلى بمحطة ضواغط دهشور وبالإضافة إلى عدد 12 مركز تحكم فرعي للتشغيل والمراقبة بمواقع الشركة المختلفة.

وفيما يخص معالجة الغاز وفصل المشتقات أشار رئيس شركة (جاسكو) إلى دورها المتميز فى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية حيث تم إنتاج حوالى 2.14 مليون طن من المنتجات. وأشار إلى أنه انطلاقاً من سياسة وزارة البترول بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ومشتقاته، تقوم شركة جاسكو حالياً بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الانتاج الرابع - Train-D لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية ، وذلك لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الايثان والبروبان ، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات ، كما يتم إنتاج البروبان التجارى لتصديره للأسواق العالمية.

كما اشار الي حرص جاسكو على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتحسين إستخدام مصادر الطاقة وازالة الكربون وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل إستخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ ، حيث تم خلال عام 2023 تحقيق وفر في إستهلاك الطاقة قدره 54400 ميجا وات ساعة عن إستهلاك عام 2022 وخفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن مترى.

و في ظل استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 قامت جاسكو خلال عام 2023 بإضافة نشاط تداول الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة ، إنطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز فى إدارة و تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعى ونقله فى شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.