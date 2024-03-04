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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

9 مايو.. معارضة رئيس جامعة القاهرة في قضية الامتناع عن صرف مستحقات مالية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظر  محكمة جنح مستأنف الهرم ، جلسة 9 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات معارضة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين كلية الزراعة على حكم حبسهم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهم من وظيفتهم في قضية الامتناع عن صرف مستحقات مالية.

9 مايو..  معارضة رئيس جامعة القاهرة في قضية الامتناع عن صرف مستحقات مالية

وكانت محكمة جنح الهرم الجزئية،  قضت بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، والعزل من الوظيفة لكل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.

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