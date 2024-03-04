الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات عن الوظائف وشهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس.

الأسهم الأمريكية

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح بما يصل الى نحو 118.61 نقطة أو بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 38968.77 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 6.09 نقطة أو بنسبة انخفاض 0.12% ليصل إلى مستوى 5130.99 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 10.73 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 0.07% ليصل إلى مستوى 16264.21 نقطة.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في جلسة الجمعة وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم، بحسب الاسواق العربية.

وفي فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة فى أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.