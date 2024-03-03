الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 1.72 نقطة ليبلغ مستوى 7438.86 نقطة بنسبة انخفاض 0.02%.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 204.9 ملايين سهم عبر 10945 صفقة نقدية بقيمة 42.9 مليون دينار كويتي (نحو 130.8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسوق الأسهم الكويتية 3.95 نقاط ليبلغ 6090 نقطة بنسبة ارتفاع 0.06 % من خلال تداول 94.6 مليون سهم عبر 5622 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار كويتي (نحو 34.7 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 3.31 نقاط ليبلغ مستوى 8155.70 نقطة بنسبة انخفاض 0.04 % من خلال تداول 110.2 ملايين سهم عبر 5323 صفقة بقيمة 31.5 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضاً 75.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 3 مارس، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.12%، عند مستوى 2464.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.