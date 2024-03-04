هوكستين: الحل الدبلوماسي المخرج الوحيد" لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل

أكد المبعوث الأميركي، أموس هوكستين، الإثنين، في بيروت إن "الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد" لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل" بعد نحو خمسة أشهر من قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجانبين.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية"، مضيفاً بأن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافياً".

وأضاف أنه في حالة نشوب "حرب محدودة" عبر الحدود الجنوبية للبنان فإنها لن تكون "قابلة للاحتواء".

وهوكستين في زيارة تستغرق يوما واحدا إلى بيروت في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف تبادل إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وتتبادل جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إطلاق النار مع إسرائيل منذ أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة.

ويمثل هذا أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ حرب عام 2006، مما يثير المخاوف منحدوث مواجهة أكبر.