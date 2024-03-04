صحة غزة: الاحتلال قتل 364 كادرا صحيا واعتقل 269 وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة

قال المُتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 364 كادرًا صحيًا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات فى خان يونس وشمال غزة.

وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي تزامنًا مع مرور 150 يومًا من حرب الاحتلال على القطاع - أن قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و 53 مركزًا صحيًا عن الخدمة.

وأكد أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية.. مشددا على أن الوضع الصحي كارثي للغاية في القطاع ولا يمكن وصفه ويزاد سوءًا وانهيارًا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، موضحا أنه تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها.

وأوضح أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة.

وطالب القدرة، الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة.