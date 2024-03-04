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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله ينفذ 6 عمليات عسكرية ضد الاحتلال ويحبط محاولات تسلل.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تنفيذ 6 عمليات حتى الآن، استهدافت فيها عدة مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأحبطت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية .

 

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر ‌‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. 

كما استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  ‌‎4:10‎ من ‌‎عصر ‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏‏

وتابع: استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:20) من بعد ظهر‌‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.

 

وأشار حزب الله في بيان له: إلى أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد ‏الاثنين 04 -03-2024 ‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 ‏ ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

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