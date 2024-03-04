حزب الله ينفذ 6 عمليات عسكرية ضد الاحتلال ويحبط محاولات تسلل.. تفاصيل
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تنفيذ 6 عمليات حتى الآن، استهدافت فيها عدة مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأحبطت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية .
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الاثنين 04-03-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من عصر يوم الاثنين 04-03-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وتابع: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:20) من بعد ظهر يوم الاثنين 04-03-2024 الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح يوم الاثنين 04-03-2024 ثكنة زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.
وأشار حزب الله في بيان له: إلى أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وأثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد الاثنين 04 -03-2024 بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وأثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ليل يوم الأحد 03-03-2024 باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.