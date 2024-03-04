حزب الله ينفذ 6 عمليات عسكرية ضد الاحتلال ويحبط محاولات تسلل.. تفاصيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تنفيذ 6 عمليات حتى الآن، استهدافت فيها عدة مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأحبطت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر ‌‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎4:10‎ من ‌‎عصر ‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏‏

وتابع: استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:20) من بعد ظهر‌‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.

وأشار حزب الله في بيان له: إلى أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد ‏الاثنين 04 -03-2024 ‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 ‏ ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.