حبس المتهمين بالاعتداء على ربة منزل وإصابتها بقطع في الأنف في شبين القناطر

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بالتعدي بالضرب علي ربة منزل وإحداث إصابات متفرقة بالجسد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك إثر مشاجرة مع جيرانها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

حبس المتهمين بالاعتداء علي ربة منزل وإصابتها بقطع في الأنف في شبين القناطر

وقد أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة إثر مشاجرة مع جيرانها أثناء دفاعها عن أطفالها لقيامهم بالتشاجر معهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المصابة والاستعلام عن حالتها الصحية وسرعة ضبط المتهمين والاستعلام عن التقرير الطبي للمصابة

وقالت شقيقة المجنى عليها في مشاجرة الأهالي بشبين القناطر ، بسبب مشاجرة للدفاع عن أطفالها خلال التحقيقات ، أن جيران شقيقتها تعدوا عليها بأسلحة بيضاء وأصابوها بجروح بالأنف والظهر وقطع الأنف نصفين أثناء تدخلها للدفاع عن أطفالها لقيام هؤلاء الجيران بالتعدي عليهم بالضرب والسب والقذف.

منوهة شقيقة المجني عليها ؛ أن الجيران خمسة أشخاص بينهم سيدتين أحدثا إصابات بالغة بشقيقتها مطالبة بحقها والقبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة ربة منزل تدعي انعام. م، 36 سنة إصابات بالغة منها جروح بالوجه والظهر وقطع الأنف، أثناء دفاعها عن أطفالها لتشاجر جيرانهم معهم، تحرر محضر بالواقعة .

محاكمة المتهمين بقتل شخص في شبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، جلسة الاربعاء ، 6 مارس ، للنطق بالحكم محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بإنهاء حياة شخص، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم، أشهر المتهم سلاحا أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18272 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام أحمد ك أ، 37 سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، ومحمد م ع، عامل مقيم شارع رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد حمدي جودة - بغير سبق إصرار ولا ترصد - على إثر مشادة كلامية فيما بينهم، أشهر على إثرها المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قاسية قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا أبيض -سكين- بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.