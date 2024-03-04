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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة نهائي كأس مصر بالسعودية .. ترددات القنوات الناقلة للمواجهة

كأس مصر
كأس مصر

يترقب متابعو الكرة المصرية والعربية مواجهه نهائي بطوله كأس مصر المرتقبة بين الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من شهر مارس الجاري.

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ومن المقرر اذاعه اللقاء عبر شبكه قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي  الحصري للموجات المحلية المصرية كذلك شبكة قنوات السعودية الرياضية.

وأتي  ترددات القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة على النحو التالي..
قناه اون تايم سبورتس 1 ..
التردد: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي نايل سات.

القناة الرياضية السعودية SSC
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي.
القناة مشفرة.
القمر الصناعي: نايل سات

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