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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبد الجليل: كولر يتفوق على الزمالك وكهربا الأنسب لقيادة هجوم الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا هو الأنسب لقيادة هجوم النادي الأهلي فى حال غياب وسام أبو علي عن المباراة بسبب الإصابة.

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وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعجبني للغاية ودائما أري أنه يتفوق فى المباريات الكبيرة وتحديدًا على الزمالك، وصاحب فكر جيد فى المباريات الكبيرة.

وأضاف:" أتمني منه الدفع بلاعبه محمود كهربا حال غياب وسام أبو علي للإصابة، بلاش موديست.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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