إحالة أوراق ربة منزل قتلت زوجها بالشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب، أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل؛ للنطق بالحكم، لاتهامها في القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات ههيا، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، المتهم فيها ربة منزل بقتل زوجها إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول «ج. الـ. إ»، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، مقتل المجنى عليه على يد زوجته «س» ربة منزل، خنقا، بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.