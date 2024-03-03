روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستخفض إنتاج وصادرات النفط خلال الربع الثاني من العام بمقدار 471 ألف برميل يوميا في المتوسط.

النفط

وقال نوفاك في بيان: "ستنفذ روسيا خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+".

وفي الوقت نفسه، سيبلغ خفض إنتاج النفط في شهر أبريل 350 ألف برميل يوميا، والصادرات 121 ألف برميل يوميا. وفي شهر مايو، سيبلغ خفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، والصادرات 71 ألف برميل يوميا، وفي يونيو 471 ألف برميل يوميا .

وكانت روسيا قد وافقت في السابق على خفض طوعي لصادرات النفط والوقود بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول، بالإضافة إلى خفض الإنتاج طوعيا بالقدر نفسه حتى نهاية 2024.

أسعار النفط :

أسعار النفط

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.

ونفذت "أوبك+" سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعما من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر غير أن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرت أيضا. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 83.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.