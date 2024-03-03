ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، مع ترقب الأسواق قرار "أوبك بلس" بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني من العام الحالي، وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

أسعار النفط

وتشير التوقعات إلى استمرار أوبك بلس في تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى الربع الثاني من عام 2024 هي محور التركيز الرئيسي على السوق.

وحقق أسعار النفط لخام برنت زيادة أسبوعية بلغت 2.4% ليتخطى بذلك مستويات 83 دولارا للبرميل.

صادرات العراق النفطية تبلغ 3.43 مليون برميل يومياً

أسعار النفط

وصلت صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية إلى 3.43، مليون برميل يومياً في شهر فبراير/شباط.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق اليوم الأحد، إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية.

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وأضاف أن "العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".

وذكر الصندوق أن تقديراته تشير إلى تسجيل القطاع غير النفطي في العراق نموا حقيقيا بنسبة 6% في 2023 ودعا الحكومة العراقية لتنفيذ إجراءات طموح لضبط المالية العامة التي أشار إلى تحولها إلى تسجيل عجز بنسبة 1.3% من الناتج المحلي في العام الماضي.

وذكر الصندوق أن تقديراته تشير إلى تسجيل القطاع غير النفطي في العراق نموا حقيقيا بنسبة 6% في 2023 ودعا الحكومة العراقية لتنفيذ إجراءات طموح لضبط المالية العامة التي أشار إلى تحولها إلى تسجيل عجز بنسبة 1.3% من الناتج المحلي في العام الماضي.