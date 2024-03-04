كارثة صحية ومجاعة.. سكان قطاع غزة يواجهون أبشع أنواع الموت

يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور، حيث باتت الغالبية العظمى من سكانه مهددة بخطر “مجاعة جماعية”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بسبب وفاة الأطفال والأهالي بغزة من الجوع ونقص الموارد الأساسية للحياة خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

لذلك فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج " غزة تموت جوعا"، كما خرجوا بنداءات تطالب بإنقاذ مدن شمالي قطاع غزة من “مجاعة” متداولين فيديوهات توثق حالة المجاعة التي يعاني منها القطاع.

وبدوره قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ قطاع غزة به كارثة صحية يعرفها الجميع، موضحًا: “طالبنا منظمة الصحة العالمية بأن يستمر من ناحية سياسية واقتصادية ودعم الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني”.

وأضاف “عودة”، في تصريحات له: “25% من أطفال قطاع غزة يواجهون الموت جوعا، ولدينا 11 طفلا يفقد جزءً من أجزاء جسمه”.

وتابع: “غزة بها أكبر تكدس سكاني في قطاع غزة، كما أن 85% من أهل غزة نازحون، وهناك نقص في الكهرباء والمياه والغذاء النظيف، وكلها أسباب رئيسية لانتشار الأوبئة والالتهابات الكبدية والتهابات الجهاز التنفسية وأمراض الضغط والقلب، كما أن 52 ألف امرأة فلسطينية حامل دون أي رعاية صحية أو أطباء”.