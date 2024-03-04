الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة بشكل كامل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية لليوم الخمسين بعد المئة على التوالي، باستثناء فترة هدنة استمرت أسبوعًا في نوفمبر الماضي.

وقال الهلال الأحمر في بيان صحفي، اليوم الإثنين- "إن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف التي باتت عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار العدوان.. ولم تعد توجد هناك آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمُصابين في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل".

وشدد على الاحتياج لحل أممي عاجل يوقف الاعتداءات ويوفر الحماية لسكان قطاع غزة من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل عليهم منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13 ألفا و430 طفلا، والنساء إلى 8900 منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء الحرب إلى 30 ألفا و534 شهيدا، و71 ألفا و920 مصابا، علما بأن هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.. فيما ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج إلى 16 طفلا، وذلك بعد وفاة طفل في مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح.

كشفت مصادر فلسطينية، الإثنين، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.