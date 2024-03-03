مؤشر الأسهم السعودية يغلق تعاملاته على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضاً 75.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : تكافل الراجحي، وأنابيب السعودية، وأفالون فارما، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: زين السعودية، وأميانتيت، وأسمنت حائل، وسابتكو، والكيميائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.31%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : زين السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أفالون فارما، وزين السعودية، وسال، وأنابيب السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 3 مارس، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.12%، عند مستوى 2464.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.