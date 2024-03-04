"إحكي يا عصفور" يكشف دور  الفلسطينيات في النضال المسلح ضد الصهيونية

كشف فيلم "إحكى يا عصفور" دور المناضلات الفلسطينيات في الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني .واستطرد الفيلم الذى عرض اليوم ضمن فعاليات "يوم السينما الفلسطينية فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور جماهيري وتواجد مخرجة الفيلم عرب لطفى.ليستعرض قصص واقعية لأربعة سيدات فلسطينيات قدمن ادوار بطولية .

وقالت عرب لطفى مخرجة الفيلم أن السبب وراء تقديم المناضلات الفلسطينيات هو حرصها على إلقاء الضوء على دور النساء فى النضال المسلح، واكدت أن العمل استغرق عدة سنوات حتى خرج إلى النور بسبب عدم توفير التمويل المناسب، حيث لجأت إلى بعض الجهود الذاتية واستعنت بمساعدة بعض الأصدقاء المقربين.

وقالت عرب " اختيارى للعمليات النضالية كان عن قصد لأنها كانت عمليات مسلحة جدلية، حيث كان هناك كثير من الاقاويل حول هذه العمليات، وبها بعض المعلومات غير الدقيقة، ولذلك قررت تقديم هذه العمليات المسلحة فى عمل يكشف الحقيقية، ويلقى الضوء على دور النساء فى النضال الفلسطيني المسلح.

وأوضحت عرب لطفى: 4 نساء اللاتى ظهرن فى الفيلم لم يكن هناك شخصية فيهن أقرب بالنسبة لى، كما أن كل منهن يروين تجربتهن الذاتية الصعبة، ودورهن فى النضال الفلسطيني المسلح، ولذلك لا يمكن أن أميز أو أميل لشخصية عن أخرى، خاصة أن كل منهن لهن شخصية ساحرة ومررن بتجربة مرعبة فى النضال الفلسطيني.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية اليوم عروض لعدد من الأفلام الوثائقية الفلسطينية التي تبرز القضية الفلسطينية وتلقي الضوء على كفاح الشعب المحتل على مدار العقود الماضية .

وانطلقت فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ٢٨ فبراير الماضي ويختتم فعالياته غدا في احتفال ضخم يعلن خلاله الافلام الفائزة في المسابقات الرسمية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.