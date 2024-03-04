الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يعقد اجتماعًا مع "مواصلات مصر" لتحسين مستوى الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا مع شركة "مواصلات مصر" القائمة بإدارة وتشغيل أتوبيسات (الجهاز ومجلس الأمناء) لصالح منظومتى النقل الداخلى والخارجى، وذلك فى ضوء بروتكول الإدارة بين الجهاز والشركة ومجلس الأمناء برئاسة  سيد جلال رئيس المجلس. 

وأوضح  رئيس الجهاز، أن الاجتماع تناول عرض شكاوى السكان الواردة للجهاز، والتى جاء أبرز ما فيها عدم انتظام الخدمة بالمسارات وتوقيتات الرحلات الداخلية والخارجية وبعض الملاحظات التى تخص الجودة الداخلية للأتوبيسات.     

وشدد "سعد"، فى ختام الاجتماع بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لتشغيل التكييفات قبل حلول فصل الصيف، وكذا تفعيل وتوفير الكارت الذكى الخاص بالمنظومة، وأن تكون تعريفة الركوب داخل الكارت بقيمة 15 جنيها للنقل الخارجى و6 جنيهات للنقل الداخلى، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة وتحسينها لخدمة سكان مدينة الشروق.

وتعهدت "الشركه"، أنه خلال شهر سيتم إنهاء كافة الصيانات الخاصة بالأتوبيسات، وتشغيل خطوط السير المعتمدة لخدمة سكان المدينة.

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