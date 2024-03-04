الصومال وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري ، مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية بقيادة الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتنمية السير فيليب روبرت بارتون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على دورها الكبير في تعافي الصومال ودعمها في المجالات الأمنية والاقتصادية والتغير المناخي وتطوير الخدمات الاجتماعية .

بدوره أشاد السير فيليب بارتون بالإنجازات التي حققتها الحكومة الفيدرالية خلال الفترة الماضية ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي على كرم وحفاوة الاستقبال .