الإثنين 04 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصومال وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري

 

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري ، مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية بقيادة الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتنمية السير فيليب روبرت بارتون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .

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وأعرب رئيس الوزراء  خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على دورها الكبير في تعافي الصومال ودعمها في المجالات الأمنية والاقتصادية والتغير المناخي وتطوير الخدمات الاجتماعية .

بدوره أشاد السير فيليب بارتون بالإنجازات التي حققتها الحكومة الفيدرالية خلال الفترة الماضية ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي على كرم وحفاوة الاستقبال .

 

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