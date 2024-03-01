الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحكم على مقاتلين مغاربة من داعش بالإعدام في الصومال

الصومال
الصومال

حكمت محكمة عسكرية في الصومال، على ستة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المغرب بالإعدام.

وسيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.

قال نائب رئيس المحكمة ، العقيد علي إبراهيم عثمان ، ل VOA الصومالية، "لقد جاءوا إلى الصومال لدعم داعش  وتدمير وسفك الدماء".

وقال محامي الرجلين إنهما تعرضا للتضليل للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وإنهما يسعيان إلى ترحيلهما إلى المغرب.

وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من إثيوبيا وصومالي بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما أفرجت عن متهم صومالي آخر لعدم كفاية الأدلة.

وقال أحد ممثلي الادعاء لبي بي سي صومالي إن المسلحين اعتقلوا في جبال كال ميسكات، شرق بوساسو، المركز التجاري في بونتلاند.

والجبال معقل للدولة الإسلامية التي لها قاعدة هناك.

تم تشكيل الفرع الصومالي لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015 من قبل مجموعة من المنشقين من جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة - أكبر جماعة جهادية في الصومال.

وتشتهر بابتزاز السكان المحليين وتنفذ بشكل رئيسي هجمات صغيرة النطاق ومتفرقة، وفقا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي.

وتصدر الصومال عادة عقوبة الإعدام على الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

وقد أدانت العديد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسة، بما في ذلك تحالف المدافعين الصوماليين عن حقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، قال التحالف وجماعات حقوقية أخري في تقرير،  إن الصومال نفذت ما لا يقل عن 55 عملية إعدام العام الماضي.

وقالت إن 23 من عمليات الإعدام التي نفذت العام الماضي نفذتها السلطات العسكرية في بونتلاند والعاصمة الصومالية مقديشو.

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